Вологодская область выходит на мировой рынок: лес Русского Севера — китайскому рынку: чем это чревато для природы

Источник фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В 2025-м Вологодская область официально увеличила экспорт лесоматериалов в Китай

В 2025-м Вологодская область официально увеличила экспорт лесоматериалов в Китай — по данным за ноябрь, с начала года на экспорт пошли около 853 000 кубометров древесины и пиломатериалов. Среди них — преимущественно хвойные породы, а также клееная фанера, шпон и крепёж.

На первый взгляд — экономический успех: лесные компании региона получают валюту, рабочие места сохраняются, регион зарабатывает. Однако за ростом экспорта стоит тонкая грань: лес — невозобновимый ресурс в краткосрочной перспективе, а вывоз больших объёмов хвойных пород может ускорить деградацию лесных массивов, нарушить баланс экосистемы, поставить под угрозу флору и фауну севера.

Особенно тревожно, если учесть, что леса занимают около 75% территории области. При нынешних объёмах вырубки и экспорта возникает риск, что через 10–15 лет регион утратит природную устойчивость — леса станут меньше, биоразнообразие сократится, исчезнут места обитания животных.

Выгода сегодня — может обернуться проблемами завтра. Экономика растёт, но платить придётся будущим поколениям, лесной тишиной и природной устойчивостью.

Варвара Привалова установила два рекорд Вологодской области по плаванию

Экспорт — это хорошо, но без строгого экологического контроля он может стать угрозой.