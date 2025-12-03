Главная ошибка Пугачевой. В чем Примадонна просчиталась на старости лет

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Многие люди считают, что они могут свернуть горы и совершить революцию. Иногда они сильно переоценивают свои возможности

Алла Пугачева после своего скандального интервью Катерине Гордеевой* (признана в России иноагентом) опять ушла в тень. Про Примадонну практически ничего не слышно. Одним из интересных моментов этого интервью стали нападки на Игоря Николаева, который по мнению Пугачевой ее просто предал. Композитор после долго молчания ответил на все эти обвинения.

Алла Борисовна заявила, что выступая в передаче Андрея Малахова, Николаев ни разу ее не вспомнил добрым словом, именно это и является предательством. В свою очередь автор и исполнитель огромного количества хитов прокомментировал эту ситуацию и заявил, что о претензиях певицы ему стало известно из ее скандального интервью. При этом у Пугачевой есть все его координаты, но она не посчитала нужным лично обсудить все проблемы.

«Но, если она решила мне не звонить, значит ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию», - сказал Николаев.

А между тем стало известно, что Пугачева также прекратила все общение и с другими своими друзьями, Александром Буйновым, Филиппом Киркоровым, Андреем Малаховым и Никитой Михалковым. Так вышло, что все вышеперечисленные персонажи поддержали СВО. То есть их мнение не совпало с мнением Пугачёвой. Хотя никаких скандалов между ними не было.

Главная ошибка Пугачёвой заключается в том, что она переоценила свои возможности и степень влияние на общество в России. Примадонна думала, что за ней пойдет большинство, как когда-то пошло за ее однофамильцем Емельяном Пугачевым. Но все вышло иначе. Она не могла просчитать эту ситуацию. Поэтому ее интервью, конечно же, наделало много шума, то также не смогло даже слегка изменить общественное мнение. Если Пугачева могла указывать правила работы российскому шоу-бизнесу, то во всем остальном она не имеет никакого влияния. Как-то так…

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов