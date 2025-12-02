“Они хоть сами верят в пургу, которую несут?”: концертный директор Долиной сконфузился, опровергая информацию о снижении доходов

Источник фото: globallookpress.com фото Komsomolskaya Pravda

Концертный директор Сергей Пудовкин был не очень убедительным, комментируя сообщения о падении заработков Ларисы Долиной

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной остается одной из главных в российских медиа. Наверное, любой артист позавидовал бы такой шумихе вокруг своего имени, если бы не одно “но”. Все больше появляется сообщений, что певица из-за жесткой реакции россиян, певица начинает терять свои доходы. Эту информацию попытался опровергнуть концертный директор артистки Сергей Пудовкин, но вышло у него это не слишком убедительно.

Комментируя ситуацию, он заявил, проблем с возвратом билетов на концерты Долиной нет, и все запланированные выступления состоятся согласно расписанию. Также он прокомментировал ситуацию с отменой выступления Ларисы Александровны в московском ресторане «Пушкинъ» в новогоднюю ночь. По словам Пудовкина там никаких выступлений и не планировалось.

Директор Долиной считает, тот поток негатива и «мощная атака и агрессия», которая вылилась на его подопечную началась потому, что «люди очень любят топтать и бить» известных личностей. На вопрос, вернет ли артистка деньги покупательнице квартиры, он сослался на решение суда, которое гласит, что Лурье должна требовать средства с обманувших ее аферистов.

Пользователи в сети однако не поверили словам Пудовкина, а наоборот, приняли их как полное подтверждение того, что у Долиной возникли серьезные проблемы. Мало того, в комментариях многие пишут, что проблемы будут только нарастать.

«Почувствовал, что доходы падают? Заскулил? 112 миллионов? Потеряете больше», - пишет пользователь Che Che. «Готов что угодно оправдать ради денег. Такой облом накануне Нового года», - пишет Егор К. «Концертный директор Кудельман дурачка включил. Они хоть сами верят в пургу, которую несут? Народная артистка народной неприязни», - пишет Александр С. «Деньги или квартиру отдайте – и спокойствие вам будет обеспечено. Мошенникам и аферистам нет места среди честных людей. Захныкал, бедненький, она всех облапошила, а они на ее концерт не хотят идти», - смеется Николай Ф. «Теперь Долина будет рыдать и биться в истерике, что ей бойкот объявили, что она не может работать в таких условиях, что она десятилетиями кормила Россию, а теперь ее ругают. А потом быстренько смотается в Европу, Прибалтику, или на землю обетованную. Куда-то, где ждут ее денежки», - считает Rusya

Тем не менее в СМИ появляется все больше информации о том, что еще несколько организаций разорвали контракты с Ларисой Долиной. К сожалению, эту информацию проверить очень сложно. Нов любом случае данная история негативно сказалась на имидже народной артистки, а это по любому не пройдет бесследно…