“Эффект уже ощущает большое количество людей”: адвокат Сергей Жорин прокомментировал итоги “дела Долиной”

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Сергей Жорин считает, что законодателям предстоит проделать большую работу, чтобы избежать подобных дел в будущем

На этой неделе суд поставил финальную точку в “деле Долиной”. Итоги для многих россиян оказались неожиданными. Никто теперь не понимает как далее действовать при продаже квартиры. Как дальше могут развиваться события прокомментировал известный российский адвокат Сергей Жорин.

Выступая в эфире радиостанции “Комсомольская правда”, он отметил, что это дело уже оказывает свой эффект на общество. Большинство россиян возмущены всем произошедшим, а Госдума и Росреестр вынуждены срочно искать пути решения этой проблемы.

«То, что произошло с народной артисткой, в народе уже окрестили «эффектом Долины», и этот эффект выходит далеко за рамки конкретного судебного процесса. А последствия произошедшего уже ощущает на себе большое количество россиян», - констатировал “звездный адвокат”.

Юрист отметил, что Госдума рассматривает несколько вариантов изменений в российском законодательстве, чтобы не допустить “дело Долиной” в будущем. В российских СМИ фигурируют такие решения, как “период охлаждения”, когда продавец сможет получить свои деньги только через семь дней после сделки.

Также к делу подключился Росреестр, который предлагает возвращать квартиру обманутому продавцу только после того, как он полностью рассчитается с покупателем и вернет ему всю сумму.

«Мы все любим и уважаем народную артистку, но люди, которые не становились жертвами мошенников, не попадались на уловки, и которые не смогли предусмотреть, предвидеть и предотвратить печальные последствия, не должны страдать из-за этого», - считает Сергей Жорин.

Также адвокат отметил, данная ситуация негативно сказалась и для самой певицы. Многие ее поклонники стали от нее отворачиваться. Все люди, которые ознакомились с этим делом, встают на сторону покупательницы квартиры. Они выражают ей поддержку, сожаление и обеспокоенность.

Наверное, в будущем вряд ли кто вспомнит какой-нибудь хит в исполнении Долиной, но зато все будут помнить дело о продаже ее квартиры…