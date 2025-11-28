«Призывами не поправишь»: Яна Поплавская в резкой форме ответила Валентине Матвиенко на призыв к женщинам рожать в 18 лет

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov, Belkin Sergey

При вопросах решения демографической проблемы нервы сдают даже у патриотически настроенных общественных деятелей

На днях глава Совета федераций Валентина Матвиенко в интервью изданию “МК” сделал сразу несколько резонансных заявлений, в одном из которых призвала российских женщин рожать сразу по достижению 18-летнего возраста. Такими призывами власти пытаются решить проблему демографии. Данное высказывание вызвало в обществе серьезные споры. Чаще всего реакция была негативная. По этому поводу даже не смогла сдержаться известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская, которая ответила Матвиенко весьма в дерзкой форме.

Для полной картины напомним ту самую фразу из интервью Матвиенко, которая больше всего врезалась в память публике, и вызвавшая шквал критики в ее адрес:

“Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас — в 28–29 лет. Не надо все откладывать на потом. «Потом» может уже и не случиться — по медицинским и по другим показателям.”, - цитируют председателя Совфеда в материале.

Россияне в комментариях устроили настоящий шквал обсуждения, и пытались доказать неправоту одному из самых влиятельных политиков России. Эту эстафету подхватила и патриотический блогер и Яна Поплавская, которая по совместительству сама является мамой двоих детей, к тому же еще и бабушкой.

С одной стороны она встала на сторону Матвиенко, и подержала ее в этом непростом вопросе:

“Нужно, конечно нужно! <…> Во-первых, за счёт молодежной политики последних лет, у нас молодые остаются молодыми аж до 35 лет. Не только по государственной классификации, но и по собственному мировоззрению. Жить для себя, жить в кайф, за деньги - да! Нет, не все, не поголовно. Но до 30 многие даже не «созревают» до такой ответственности”.

Однако в продолжении этой темы, Поплавская стала задавать риторические вопросы о некоторых бытовых сложностях, которые встают на пути решения демографической проблемы:

“А знает Валентина Матвиенко, что за 12 миллионов (максимальный кредит по семейной ипотеке) в Москве можно купить только крохотную «однушку»? Как и в регионах за 6 млн. А знает она, что участки для многодетных дают в такой з******, что туда не проехать? Газа и электричества нет, участки надо корчевать. Пока это всё приведешь в порядок и построишься, уже младшие дети в институт пойдут. А какие меры поддержки предложит Валентина Ивановна девушкам, родившим в 18? Бесплатное обучение в институте? А на этот период бесплатная няня, гарантированное место в детском саду? Может быть социальное жильё? Ну давали же раньше предприятия семьям квартиры, где это сейчас? Плюс эта вакханалия со «схемой Долиной», когда бабки отбирают проданные квартиры у семей, взявших ипотеку. <…> А одними призывами демографию не поправишь”, - заключила Поплавская, отметив, что слова Валентины Ивановны про тренд звучат так, «будто эту моду должны запустить сами россияне».

Трудно не согласиться с Поплавской. Возникает вопрос, почему таких простых истин не понимают наши политики?