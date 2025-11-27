«Чёрт в деталях»: глава DNS бьет тревогу из-за введения в России технологического сбора

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Глава DNS Дмитрий Алексеев считает, что технологический сбор только усугубить ситуация со спросом на данный вид продукции

В 2026 году в России появится новый технологический сбор на технику. Цель данного сбора по задумке властей, это инвестиции в разработку отечественной электроники. И вроде бы цели благие, но бизнес бьет тревогу. Глава и совладелец крупнейшей российской торговой сети DNS Дмитрий Алексеев назвал очень неудачным временем для ввода этого сбора.

Согласно последним данным в России резко просели продажи электроники, в частности ноутбуков, компьютеров и смартфонов. Такие сети как DNS и им подобные вынуждены сокращать издержки и менять свои бизнес схемы. Технологический сбор только в очередной раз повысит цены на данный вид товара, что только усугубить этот кризис. Именно об этом с воем Telegram-канале и написал Алексеев.

По мнению бизнесмена ведение технологического сбоя с одновременным повышением НДС не только ударит по российской экономике, это будет провоцировать предпринимателей уходить в тень, что только негативно скажется на доходах бюджета.

Также Алексеев усомнился в успехе развития российского сектора электроники.

«Чёрт кроется в деталях. Невозможно развивать электронику в целом. Кроме того, сейчас не бывает “отечественной электроники” – это глобальная отрасль. Можно целиться либо на какую-то часть мирового рынка, в каком-то его сегменте, либо, если это будет продукция для какой-то одной страны, то это будет дорого, некачественно и плохо», – написал Алексеев.

Наверное, прислушаться к мнению такого человека стоит. Однако в России полностью уничтожено все производство электроники, а средства ля е развития откуда-то брать надо В правительстве решили собрать дополнительные средства с российского народа. Наверное это пережить можно, только денег от этого на наших счетах останется меньше…