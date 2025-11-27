Мошенники выманили у череповчанина 10 млн рублей

Пенсионер из Череповца стал жертвой масштабного мошенничества, лишившись свыше 10 миллионов рублей личных сбережений. Преступление началось с смс-сообщения, якобы отправленного от его бывшего работодателя.

Мужчине предложили ответить на звонок с незнакомого номера. На том конце провода представились сотрудником силовой структуры и сообщили, что его деньги находятся под угрозой из-за «сотрудников банка, действующих в сговоре с мошенниками».

Череповчанин засомневался, но злоумышленники показали ему по видеосвязи поддельные документы о покупках недвижимости на его имя. Это убедило мужчину в реальности угрозы.

Мошенники установили полный контроль над его действиями, требуя подробных отчетов о каждом шаге. Под их давлением пенсионер передал курьеру у подъезда более 8 миллионов рублей (курьер назвал кодовое слово «дартс») и перевел через банкомат еще 2 миллиона рублей на чужие счета.

При этом мужчина скрывал происходящее от родных, а в банковских анкетах указывал, что переводит деньги «для личных нужд» и «не подвергается давлению».

Только когда мошенники потребовали дополнительные 4 миллиона рублей, пенсионер заподозрил обман и обратился в полицию. Общий ущерб составил 10 153 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.