“Иногда я делаю скидки”: Сергей Соседов раскрыл секрет, сколько он зарабатывает

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Сергей Соседов со всей своойственной ему прямотой, рассказал о своих гонорарах

Сергей Соседов больше известен российской публике как музыкальный критик и участник некоторых популярных шоу. А между тем мало кто знает, он еще гастролирует с собственной программой, а иногда даже подрабатывает ведущим. Предстоящие новогодние праздники Соседов не прочь поработать, и даже рассказал, сколько он берет за свои услуги.

Шоу “Суперстар!”, членом жюри которого является Сергей Соседов, только способствовали росту спроса на его услуги. Это помогает критику пополнить свой бюджет. В интервью изданию URA.RU он честно признался, что берет за свои выступления 500 тыс. руб.

"Моя работа на корпоративе стоит действительно пятьсот тысяч рублей. Хотя, например, один из самых крутых прокатчиков нашего шоу-бизнеса считает, что я дешевлю. И что мой вечер должен стоить дороже", — рассказал Соседов журналистам издания.

Все условия своего выступления Сергей четко оговаривает с заказчиком. Все выступления проходят по строго утвержденному сценарию. Соседов не скрывает, что он любит выступать на корпоративах. По его мнению публика любит его и с нетерпением ждет с ним встречи.

«Знаете, многие артисты жалуются, что у них работы мало. У меня такого нет. Я востребован, потому что не называю заоблачных гонораров, работаю ни на кого не похоже», — резюмировал критик.

Хочется отметить, что Сергей Соседов оказался, как всегда, прямолинейным, не стал набивать себе цену и все рассказал предельно честно. Именно за это его многие и уважают…