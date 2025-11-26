“Иногда я делаю скидки”: Сергей Соседов раскрыл секрет, сколько он зарабатывает
Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео
Сергей Соседов со всей своойственной ему прямотой, рассказал о своих гонорарах
Сергей Соседов больше известен российской публике как музыкальный критик и участник некоторых популярных шоу. А между тем мало кто знает, он еще гастролирует с собственной программой, а иногда даже подрабатывает ведущим. Предстоящие новогодние праздники Соседов не прочь поработать, и даже рассказал, сколько он берет за свои услуги.
Шоу “Суперстар!”, членом жюри которого является Сергей Соседов, только способствовали росту спроса на его услуги. Это помогает критику пополнить свой бюджет. В интервью изданию
"Моя работа на корпоративе стоит действительно пятьсот тысяч рублей. Хотя, например, один из самых крутых прокатчиков нашего шоу-бизнеса считает, что я дешевлю. И что мой вечер должен стоить дороже", — рассказал Соседов журналистам издания.
Все условия своего выступления Сергей четко оговаривает с заказчиком. Все выступления проходят по строго утвержденному сценарию. Соседов не скрывает, что он любит выступать на корпоративах. По его мнению публика любит его и с нетерпением ждет с ним встречи.
«Знаете, многие артисты жалуются, что у них работы мало. У меня такого нет. Я востребован, потому что не называю заоблачных гонораров, работаю ни на кого не похоже», — резюмировал критик.
Хочется отметить, что Сергей Соседов оказался, как всегда, прямолинейным, не стал набивать себе цену и все рассказал предельно честно. Именно за это его многие и уважают…