5 вещей из советского быта, на которых сегодня можно неплохо заработать

Ностальгия по прошлому подогревает цены на предметы того времени

Ностальгия по временам СССР достигла своего пика. Особенно подвержены этому явлению россияне старшего поколения. Они вспоминают те далекие времена, и тоскуют по предметам того времени. И если вы очень меркантильный человек, то можете на этом явлении неплохо заработать.

Если у вас где-то на чердаке остались старые вещи от ваших бабушек и дедушек, то не торопитесь их выбрасывать, их можно очень выгодно продать. “Советский хлам” сегодня в цене. Вот список наиболее популярных советских вещей, которые сегодня в моде.

Хрусталь

Наверное, еще многие помнят те времена, когда серванты были забиты хрусталем, который доставали исключительно по праздникам. Например, сегодня набор гусевского или ленинградского хрусталя на популярных сайтах бесплатных объявлений можно продать по цене от 5 до 30 тыс. руб. Дизайнеры охотятся за этими лотами, он им нужен для создания интерьеров в стиле «советский гламур». Молодежь охотно покупает такие наборы для создания винтажной атмосферы. Особенно дорог стоят комплекты, которые находятся в отличном состоянии, без сколов и трещин, с оригинальными гравировками

Виниловые проигрыватели

Если у вас где-то затерялся старый виниловый проигрыватель брендов «Арктур» или «Вега», то вы очень богатый человек. Если эта техника в рабочем состоянии, то коллекционеры могут у вас ивы купить почти за 80 тыс. руб. Но если они даже не в рабочем состоянии, то не спешите расстраиваться, их все равно у вас купят. Дизайнеры их с удовольствием превратят в стильные элементы интерьера или модные bluetooth-колонки.

Фарфор

Еще один предмет повышенного спроса. Рыночная цена небольшой фарфоровой статуэтки производства Ленинградского фарфорового завода может доходить до 100 тыс. руб., если на ней имеется авторская подпись, золотая роспись или уникальная советская символика. Среди коллекционеров особо ценятся фигурки животных, балерин и сценки из народной жизни в хорошем состоянии.

Эмалированная посуда

Обычные кастрюли, которые раньше были практически на каждой кухне, сегодня стоят от 2 до 15 тыс. руб. за набор. Рестораторы с их помощью создают атмосферу “советского кафе”, блогеры делают оригинальный контент. Больше всего среди коллекционеров ценятся редкие расцветки - геометрические узоры, васильки и крупные ягоды.

Бронзовые светильники

Подобные светильники обычно весели в театрах и кинотеатрах. Сегодня их стало модно использовать при создании интерьера в стиле лофт. Цены могут варьироваться от 10 до 100 тыс. руб. в зависимости от модели. Особенно дорого стоят подписные издания и светильники из общественных зданий.

Для нынешней молодежи советская эстетика стал настоящим открытием, а дизайнеры это активно используют в современных интерьерах. Поэтому прежде чем что-то старое выкинуть, проверьте сколько это сегодня стоит. И не забывайте, что мода дело проходящее. Хотя любая советская вещь со временем будет стоить только дороже. Может тогда и нет смысла это продавать?