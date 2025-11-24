В России вступили в силу новые правила выплаты премий и 13-й зарплаты

Источник фото: globallookpress.com фото Shatokhina Natalia

Размер премии должен быть зафиксирован в трудовом договоре между работодателем и работником

Премия, это поощрение работника за хорошую работу, которая стимулирует его постоянно повышать свои показатели. Поэтому многие специалисты ждут этой выплаты с нетерпением. Также по традиции в конце года активизируются разговоры о выплате 13-й заработной платы, которая также является способом поощрения работодателем своих сотрудников. Между тем в сентябре 2025 года в России вступили в силу новые правила выплат премия и других вознаграждений. Как это теперь будет работать, мы и расскажем в этой публикации.

Согласно новым правилам, которые прописаны в Трудовом кодексе, премия, а вместе с ней и 13-я зарплата, не являются обязательными денежными выплатами. Эти денежные поощрения полностью отданы на усмотрение работодателя. И если владелец бизнеса заинтересован в том, чтобы его сотрудники хорошо работали, то он будет им платить премию. Однако и в этом вопросе есть свои нюансы.

Размер премии, методика ее расчета и периодичность выплаты, должна быть зафиксирована в трудовом договоре. Только в таком случае работник сможет потребовать от своего начальства денежных поощрений. В противном случае он никогда не сможет отстоять свои права в судебном порядке.

Аналогичная ситуация обстоит и с так называемой “тринадцатой зарплатой”. Ее размер, и период выплаты также должен быть четко прописан в трудовом договоре. В противном случае все остается на усмотрение работодателя.

"Условия начисления и выплаты годовой премии устанавливаются внутренними документами компании (коллективным договором, положением о премировании и т.д.). Размер такой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника. Расчетные формулы также определяются работодателем", - пояснил юрист Хаминский в интервью РИА Новости .

Поэтому при трудоустройстве тщательно читайте трудовой договор, и отдельно обговаривайте в нем каждый пункт.