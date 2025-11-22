Россиян ждет сказочная новогодняя ночь

Источник фото: newsvo.ru Жителям России хочется, чтобы погода в Новый год была зимней, но без сильных морозов.

В добрых новогодних сказках показывают, что даже погода в ночь, когда уходит старый год и приходит новый, обычно радует. Снег скрипит под ногами, легкий морозец, снежинки кружатся в воздухе. Но в реальной жизни так бывает далеко не всегда.

Изменения климата влияют и на привычную для того или иного времени года погоду. И иногда в праздничную ночь на улице такая стужа, что не хочется никуда идти, а бывает настолько теплая зима, что Новый год отмечаешь едва ли не под зонтиком, спасаясь от дождя и наблюдая серый бесснежный пейзаж вокруг.

А вот когда на улице настоящая зима, но без сильного мороза, такая погода радует и взрослых, и детей. Тем более, что в саму новогоднюю ночь и в праздничные дни во всех регионах России для жителей подготовлены различные мероприятия, праздничные программы, массовые гуляния и т.д. Да и просто можно прийти на городскую площадь к елочке, прокатиться с горки, встретиться с родственниками и друзьями и весело провести время. Позволит ли это сделать погода в самом начале 2026 года?

По данным доцента департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяны Ледащевой, в новогоднюю ночь погода порадует своей нормой. Ожидается легкий мороз и наличие снега, как главного атрибута зимы.

- Соблюдение климатической нормы наиболее вероятно для января 2026 года. А к Рождеству стоит ожидать морозов, что тоже стало традицией. Впрочем, полностью изменения прогноза исключать нельзя, так как на это влияет множество факторов, - заявила эксперт в беседе с ТАСС.