Росреестр назвал способ как покончить с распространением “схемы Долиной” при продаже квартиры

В Росреестре предлагают узаконить пункт, чтобы квартиру возвращали только после возврата денег

Не проходит ни одного дня, чтобы российские СМИ не сообщали об очередном деле, когда обманутые мошенниками бабушки требует вернуть им проданные квартиры, и суды, якобы встают на их сторону. При этом страдают честные покупатели, которые в итоге остаются и без денег, и без жилья. Росреестр предложил изменить законодательство, которое положит конец так называемой “схеме Долиной”.

Как пишет “Российская газета”, Росреестр предлагает не возвращать квартиру бывшему владельцу до того момента, пока он не вернет покупателю деньги. Об этом заявил глава ведомства Алексей Бутовецкий.

По мнению чиновника, суды должны получить четкую установку, как действовать в подобных ситуациях. Права обеих сторон должны быть учтены.

"Как обычно судебный пристав исполняет решение? Деньги тяжело найти. А квартира - вот она. Право собственности - это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно", - добавил он.

Напомним, что “схема Долиной” стала распространяться после нашумевшего дела, когда якобы артистка продала квартиру под воздействием мошенников, после чего лишилась и денег и квартиры. Впоследствии суд вернул ей квартиру, однако покупательница осталась без денег. Предложение Росреестра способно поставить практически полностью покончить с подобной схемой…