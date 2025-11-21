«Не все продается»: Стас Садальский резко ответил Джигурде на предложение сняться в шоу «Звезды под капельницей»

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Станислав Садальский ответил Джигурде на предложение сняться в скандальном шоу

Очередное скандальное шоу “Звезды под капельницей” набирает обороты на российском ТВ. Оно привлекло к себе внимание тем, что в нем приняли участие Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Последний участник в последнем своем интервью разоткровенничался, что “ему заплатили как за 20 лет пенсии”. Мимо всех этих высказываний не смог пройти другой наш известный актер Стас Садальский.

Он высмеял слова Джигурды о том, что за такие деньги и он бы согласился участвовать в шоу.

«Я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер! Вот 20-летнюю пенсию мне заплатили сразу за участие и за определенные действия: чтобы я напился, покуролесил», - заявил Джигурда

В своем блоге в “Живом журнале” Садальский достаточно лаконично парировал на эти слова.

«Никите не стоит судить людей по себе. Меня в институте учили, что профессия артиста — единственная, которая не придает первостепенное значение деньгам. И не надо фантазировать: никто как за 20 лет пенсии ему не платил. Не будем прибавлять сантиметры! И не все продается», — заключил актер.

Чуть ранее по поводу этого шоу сделала заявление и Волочкова, которая покинула его после пары дней съемок. Балерина отметила, что думала это будет реально полезная программа для тех, кто хочет покончить с пагубными привычками, но обнаружила что наоборот, всех участников проекта, наоборот, спаивают.

Как говорится не смотрел это шоу, и не собираюсь…