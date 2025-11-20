«А сейчас ты в адеквате?». Пользователи сети отметили странности в показаниях Ларисы Долиной в суде по делу об «отжатой» квартире

Источник фото: globallookpress.com фото Shatokhina Natalia

Лариса Долина впервые после истории с продажей квартиры дала показания в суде

Скандал с продажей квартиры Ларисой Долиной продолжает набирать обороты. Впервые за все время, пока длится эта история, певица должна была предстать перед судом и дать показания. Однако в последний момент артистка пожаловалась на ухудшение своего самочувствия, чем вызвала у пользователей сети множество вопросов.

В итоге Долина 18 ноября все же выступила на заседании Балашихинского горсуда, посвященном делу о мошенничестве с ее недвижимостью и деньгами. Но сделал певица это с помощью видеосвязи, а все подробности были засекречены для широкой публики.

Напомним, после продажи своей квартиры в 2027 году, «королева российского джаза» лишилась более 300 млн рублей. Следствие считает, что это было произошло под воздействием мошенников. Впоследствии эту квартиру купила мать-одиночка Полина Лурье, которая была вынуждена воспользоваться ипотекой. Потом суд признал, что Долина стала жертвой мошенников, квартиру ей вернули, а Лурье отказали в возврате средств.

Данный факт не остался без внимания россиян. В сети появилось много иронических комментариев о том, что у Долиной опять могли быть проблемы со вменяемостью. Мало того народный гнев растет на фоне информации, что именно теперь мошенники стали использовать “схему Долиной”, когда многочисленные пенсионерки отбирают жилье у своих покупателей, объясняя это тем что были не в себе из-за действия аферистов.

«Опять суд? А сейчас она, случайно, не под воздействием мошенников в судах выступает? А вдруг тоже не в адеквате?» - иронизирует Irina. «Днем в связи с ухудшением состояния здоровья дистанционные показания в суде, а на следующий день концерт. Надеюсь, концерта не будет», - пишет Яна. «Какие показания дала эта аферистка? Как пыталась уйти от налогов? Или как кого-нибудь финансировала? О чем показания? Кстати, Долина не является потерпевшей, а признана таковой – видно, крыша подсуетилась», - пишет Mihail. «Рассказала в суде, как всех надула? И по видеосвязи, а то вдруг там же и прижали бы. Только непонятно, при чем здесь покупатель. Верните квартиру, а потом разбирайтесь, куда эта деньги перевела», - пишет КЕВС. «А что, потерпевшая три с половиной месяца жила неосознанно? Если так, то пора признать ее недееспособной, раз не соображает, что делает», - требует Ирина Т. «Решила репутацию отбелить, играет спектакль про свою невиновность. Но нет, все теперь тебя знают как «нулевую бабку», предводительницу бабок-мошенниц», - пишет Юлия.

Как справедливо заметил один из комментаторов, Долина жалуется на самочувствие, а на следующий день у нее концерт. И при этом певица очень резко поднимает стоимость своих выступлений. Ну а что, СМИ почти каждый день о ней пишут, популярность растет. Как не воспользоваться этой ситуацией?