Ваш малиновый пуловер: лайфхаки «Бурда-стиля» из 90-х, которые сделают королевой зимы 2026

Как носить ярко-малиновый пуловер и кардиган

Ярко-малиновый цвет уверенно входит в зимний гардероб 2026 года, и главные герои сезона — мягкие шерстяные пуловеры и кардиганы этого оттенка. Самый частый страх: вдруг будет слишком ярко и по-новогоднему. На самом деле всё наоборот — малина сейчас выглядит очень «вкусно», как привет из журналов Бурда из лихих родных 90-х. Но важно знать, с чем её правильно сочетать.

Самое простое и беспроигрышное сочетание — малиновый пуловер с серыми шерстяными брюками и белыми кроссовками или лоферами. Серый цвет приглушает яркость, делает образ спокойным и одновременно премиальным. Получается тихий люкс.

Для офиса и повседневной жизни идеально работает малиновый кардиган поверх классической белой рубашки и прямых синих джинсов. Рубашка добавляет строгости, малина — свежести, и в итоге образ выглядит собранным, теплым, но не скучным.

Если любите минимализм, носите чёрный тотал-лук и просто накидывайте малиновый кардиган нараспашку. Чёрный делает малину ещё глубже и благороднее, а весь образ остаётся строгим и современным.

Те, кто готов к экспериментам, могут попробовать монохром: малиновый пуловер с юбкой или брюками чуть светлее или темнее — например, пыльно-розовыми или глубокими бордовыми. Такой приём также выглядит он очень дорого.

Кожа и малина — ещё одна горячая пара этой зимы. Мягкий малиновый пуловер с чёрной кожаной юбкой или брюками даёт идеальный контраст текстур.

Тёплое и уютное сочетание получается с бежевым и кэмел. Малиновый кардиган поверх кремовых брюк и пальто цвета верблюжьей шерсти — это классика, которая никогда не надоедает и всегда выглядит превосходно.

Для повседневной жизни достаточно светло-голубых или тёмно-синих джинсов, малинового пуловера и длинного серого или кремового пальто. Образ простой, но благодаря яркому акценту кажется в разы интереснее.

Обувь лучше держать нейтральной — белая, чёрная, серая, бежевая или коричневая, чтобы малина оставалась единственной звездой. Сумку тоже выбирайте спокойную: чёрную, серую или металлическую, а если хочется цвета — берите точно в тон пуловеру. Шарф часто вообще не нужен, а если холодно — кремовый или серый будет идеален.

Ошибка 90% людей: почему ваш любимый мед может стать ядом

В итоге малиновый пуловер или кардиган зимы 2026 — это самый лёгкий способ выглядеть стильно и актуально. Держите остальной образ базовым и спокойным, и яркий цвет сделает всю работу за вас. Один такой свитер — и вы в тренде до самой весны.