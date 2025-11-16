В России предложили платить декретные выплаты пенсионерам за уход за внуками

Источник фото: globallookpress.com фото Alexander Legky

Доплата за воспитание внуков может решить сразу несколько проблем

Материальное состояние российских пенсионеров оставляет желать лучшего. Все индексации пенсии этой проблемы не решает. Исправить ситуацию предложили весьма оригинальным способом.

Певица Наталья Штурм считает, что бабушками дедушкам необходимо доплачивать за то, чтобы они нянчились со своими внуками. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Почему бы не создать на государственном уровне «декретные выплаты» пенсионерам, помогающим растить внуков?! Время идет вперед, и нужно подстраиваться под современный ритм жизни, работоспособность старшего поколения и рациональность», — поделилась артистка.

Идея довольно интересная, и могла бы решить сразу несколько проблем. Подобным образом можно было бы не только улучшить материальное положение пожилых людей, но и высвободить время для родителей. С одной стороны они были бы спокойнее за то, что их дети находятся в надежных руках. С другой стороны они могли сконцентрироваться на работе, чтобы увеличить заработки, и например, быстрее закрыть ипотеку.

Однако пожилые люди уже наработались за свою жизнь, и имеют право на отдых. Было бы лучше, если бы бабушки и дедушки путешествовали, и отдыхали в санаториях и поправляли свое здоровье. Но мы понимаем, что эту идею власть по любому не воплотит в жизнь…

А вы друзья как считаете, нужно доплачивать бабушками дедушкам за воспитание внуков? Ведь наши бабушки и дедушки делали все это абсолютно бесплатно.