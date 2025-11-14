Квартира по кусочкам: в России предложили необычный способ покупки недвижимости

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Покупка квартиры частями, это предложение не первый раз пытаются реализовать в России

Кризис на рынке недвижимости продолжает усугубляться. Несмотря на снижение ключевой ставки, ипотека до сих пор большинству россиян недоступна. Решить квартирный вопрос в России предложили весьма неожиданным способом.

Общественно-политическое движение «Иван Чай» обратилось к Минстрою с идеей, разрешить россиянам покупать квартиры частями, по одному или несколько метров. А когда накопится необходимое количество метров, то обменять их на реальное жилье.

Председатель движения Элина Жгутова считает , что это отличное вложение денег, которое убережет накопления молодых людей от обесценивания. При этом люди не будут платить огромные проценты, что позволит им жить полноценной жизнью. Купил метр за 150–200 тыс. — и вот ты уже копишь на квартиру с реальным стимулом.

В теории данная схема выглядит таким образом, что клиент приходит к застройщику, и выкупает у него один квадратный метр. Это будет оформлено в виде акции или ваучера. И так далее. Когда на руках будет уже несколько “квадратных метров”, человек их обменивает на готовую квартиру. Общественники уверяют, что такой подход избавит граждан от необходимости «покупать вторую квартиру банку» с помощью ипотеки.

Идея на самом деле интересная, однако даже при первой оценке выявляются сразу несколько недостатков. Где гарантия, что пока человек копить таким образом квадратные метры, застройщик не обанкротится? Опять же инфляция, жилье постоянно дорожает, а что будет с теми метрами, которые были куплены ранее, по более дешевой цене. Человек, покупая квадратный метр, фактически отдает свои деньги застройщику в долг. А если эти деньги положить в банк, то на них будут капать проценты. И последний недостаток, а если человек хочет купить квартиру на вторичном рынке? Кому тогда будут нужны его ваучеры?

Ранее звучало предложение класть деньги на длительный срок в банк, на специальный жилищный депозит, по которому банк будет выплачивать более высокие проценты. Именно таким способом люди смогут либо накопить на первоначальный взнос, либо на целую квартиру. Такой способ выглядит более реально…