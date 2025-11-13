Юрист дал правовую оценку принудительному переводу общедомовых чатов в мессенджер MAX

Источник фото: globallookpress.com фото Alexandra Pogiba

Российские законы запрещают насильственно заставлять пользоваться тем или иным инструментом

Очередную “радостную” весть россиянам сообщил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Как передает его слова ТАСС , в следующем году планируется все общедомовые чаты переселить в государственный мессенджер MAX. Чиновника вдохновил опыт по переводу всех школьных и родительских чатов в это приложение, и он решил действовать аналогичным способом. Насколько данное решение законно решил порассуждать председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России юрист Константин Крохин.

В интервью изданию “Абзац” эксперт отметил, что перевод всех общедомовых чатов в MAX по российским законам невозможен.

«У господина Файзуллина как министра ЖКХ нет полномочий управлять личными жизнями и интересами людей. На сегодняшний день действует законодательство в России, которое говорит о свободе выбора. Пока эти основополагающие, в том числе конституционные нормы не изменены в нашей стране, ни у Файзуллина, ни у того, кто будет после него, не будет полномочий указывать, кому и как в нашей стране пользоваться мессенджерами и другими видами телекоммуникационных услуг», – сказал Крохин.

Также юрист напомнил, что в России уже есть официальный канал общения граждан как с государством, так и между собой. Этот чат находится на портале “Госуслуги”, и на его разработку потрачены миллиарды рублей. В разделе ГИС ЖКХ можно оставить жалобу на УК, или подать любой документ. В Московской области есть собственные ресурсы, а точнее “Добродел” на mos.ru, где также имеются электронный дом и чаты.

Между тем Файзуллин настаивает на том, что первые общедомовые чаты в MAX должны появиться до конца 2025 года. А российским сенаторам дано указание определить официальный статус домового чата.

Лично мы против мессенджера MAX ничего не имеем, но хочется добавить, что принуждение таким образом людей пользоваться этой программой вызывают только отторжение и злость. Может стоить показывать преимущество отечественной разработки другими методами?