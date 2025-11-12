«Чёрные вдовы» хлынут»: Яна Поплавская резко раскритиковала идею создания брачного агентства для участников СВО

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Sergey

Поплавская считает, что данной идеей в первую очередь заинтересуются мошенники

На днях на форуме «Патриоты Урала» прозвучало необычное предложение, организовать в России брачное агентство для вернувшихся участников СВО. Автором этого предложения стала глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова. На первый взгляд это предложение многим понравилось, ее даже поддержал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Однако неожиданно против выступила общественный деятель и блогер Яна Поплавская.

По замыслу автора этой идеи, брачное агентство для участников СВО должно стать частью программы реабилитации. Таким образом людям хотят помочь адаптироваться к мирной жизни. Поплавская заявила, что вместо благих намерений, мы можем получить большие неприятности. Она считает, что первыми на эту идею отреагируют мошенницы, которые в первую очередь охотятся за деньгами бойцов. Они специально выходят замуж, чтобы потом получить выплаты, в том числе и за гибель военного.

“Они их спаивают, переписывают имущество на себя, забирают все деньги. Такие случаи уже были, о них не раз рассказывали. Такие «черные вдовы» хлынут в это брачное агентство, ведь им даже не придется искать какого-то одинокого ветерана, там будет целая база - кого хочешь выбирай. Поэтому отсев кандидаток должен быть строжайшим”, - озвучила Поплавская свои опасения.

Тот случай, когда в бывшей актрисой трудно не согласиться, поскольку подобные примеры уже имеются. Недавно нашумело видео, когда риэлтор из Томска объясняет “рабочую схему” своей собеседнице, что женщине нужно найти участника СВО, а после его гибели можно получить выплаты до 8 млн. руб. Позднее она оправдалась, что это был черный юмор, но как говорится в каждой шутке всегда есть доля правды.

Получит ли эта тема свое реальное продолжение, покажет время…