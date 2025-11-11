«Есть задача уничтожить вторичный рынок»: Михаил Делягин заподозрил Ларису Долину в сговоре с застройщиками

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Михаил Делягин считает, что все истории про то, как старушки забирают обратно свои квартиры, обычными фейками

Российские СМИ и блогеры все чаще публикуют истории, в которых пенсионеры после продажи своей квартиры вернули ее себе через суд, сославшись на то, что это произошло под воздействием мошенников. При этом каких-либо доказательств в виде документов, записи заседания судов, а также данные потерпевших никто не приводит. Депутат и экономист Михаил Делягин считает, что это все фейковые истории, и таким образом в России уничтожают “вторичный” рынок жилья.

Выступая в эфире радиостанции “Говорит Москва”, он заметил, что вся эта вакханалия началась после истории с квартирой певицы Ларисы Долиной, после чего подобные случаи стали разрастаться как снежный ком.

По мнению Делягина, кейс мадам Ларисы Долиной больше напоминал очень мощную пропаганду, учитывая ту интенсивность, с какой ее обсуждают в информационном пространстве. И косвенными заказчиками этой шумихи могут служить застройщики, потому что в данный момент рынок новостроек встал.

«Поэтому есть способ уничтожить вторичный рынок недвижимости, который конкурирует со старшим первичным. Причём меры элементарные, мы сейчас вносим в законодательство. Сделайте период охлаждения, и деньги перечисляются только после проверки документов, на седьмой день, если сильно повезёт, а то и больше. Можно быть сумасшедшим один день, но нельзя быть сумасшедшим неделю. Это же элементарно просто, но ведь есть задача уничтожить вторичный рынок».

Нюанс этой истории заключается в том, что подобные случаи могут произойти не только с пенсионерами, но и с обычными людьми. Но в любом случае нужны доказательства. И если застройщики реально продвигают эти слухи, значит они тоже должны нести ответственность за дезинформацию…