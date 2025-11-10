8 лет за “мокрое дело” у всех на виду. Россиян предупредили об уголовной ответственности за справление нужды в общественном месте

Источник фото: globallookpress.com фото Svetlana Vozmilova

Для многих россиян станет неожиданностью, тот факт, что за справление нужды в общественных местах можно получить реальный срок

Проблема общественных туалетов в России стоит довольно остро. Во многих городах и населенных пунктах и попросту нет, или они существуют с очень маленьких количествах. Поэтому человеку иногда приходится справлять нужду где получится. Наверняка для многих станет открытием, что в России между тем есть наказание за поход в туалет в общественном месте. За это можно получить штраф, а иногда и присесть на целых 8 лет!

Как рассказал юрист Михаил Салкин в интервью изданию “Абзац”, за “мокрое дело” на улице или во дворе жилых домов, а также на проезжей части, россиянам может грозить административная ответственность, а в некоторых случаях все может закончиться уголовным наказанием.

Если человек помочился в общественном месте, то по российским законам это считается мелким хулиганством и карается штрафом. Однако, если свидетелями этого действия окажутся дети, то данное действие попадает под статью о развратных действиях. В таком случае виновнику грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

«Обычно за подобное отделываются штрафом или административным арестом по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Штраф в этом случае может достигать от 500 до 1000 рублей или к нарушителю применят административный арест до 15 суток. Если свидетелями действия стали дети, у СК есть полномочия возбудить дело по статье 135 УК РФ о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Если человека признают виновным, его могут посадить в тюрьму на срок от трех до восьми лет», – уточнил Салкин.

Подобные дела в России уже есть. Как ранее писал Telegram-канал Mash, во Владимире было возбуждено дело против мужчины, который справил нужду в кустах у себя во дворе. Свидетелями всего этого действия стали дети, о чем они рассказали своим родителям.

А как тогда бороться с нечистотами, которые на улице оставляют домашние питомцы во время выгула? Но все же суть проблемы заключается в том, что общественных туалетов нет, а наказание за “мокрое дело” общественном месте есть. Невероятно, но факт…