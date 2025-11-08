Мошенники становятся все умнее и хитрее: стала известна новая схема обмана россиян

Источник фото: pixabay.com Технологии

Мошенники в своих аферах стали использовать новые технологии и способны добраться до денежных средств россиян бесконтактным способом. Новая схема обмана позволяет аферистам снять деньги с банковского счета через смартфон.

Для совершения краж мошенники используют фишинговые сообщения, которые направлены на то, чтобы под видом той или иной компании, выведать у человека его персональные данные. Например, конфиденциальную информацию и пароли.

Новая схема аферистов заключается в том, что жертве отправляют сообщение якобы из банка, в котором указано, что клиенту необходимо обновить свое банковское приложение, иначе оно в скором времени будет заблокировано. Также, в сообщении можно обнаружить ссылку для перехода на «новую» версию.

Разумеется, ссылка приведет жертву в поддельное приложение, которое потребует включить NFC-модуль (он отвечает за быструю, бесконтактную передачу данных), приложить банковскую карту к задней крышке смартфона, а затем ввести пин-код. В результате, аферисты создают виртуальный дубликат карты и получают все необходимые данные.

Отметим, что при установке настоящего приложения, также существует подобная функция, которая предлагает приложить карту, что упрощает вход в систему. Поэтому к банковским приложениям следует относиться ответственно и научиться отличать подлог от правды.

Получив все данные о банковской карте жертвы, мошенники могут сразу снять все денежные средства через самый обычный банкомат. То есть, для проведения операции по карте жертвы, аферистам будет достаточно иметь смартфон с NFC.

Хотя крупные банки уже стали распознавать мошеннические операции, так как могут сопоставлять место и время использования банковского счета, защита срабатывает не всегда. Поэтому, специалисты рекомендуют гражданам проявлять бдительность и не переходить по неизвестным ссылкам.

