Отар Кушанашвили раскрыл секрет вседозволенности Григория Лепса

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Кушанашвили считает, что у Лепса есть серьезные покровители во власти

Григорий Лепс очень сильно выделяется на фоне остальных представителей российского шоу-бизнеса. Это касается не только его манеры исполнения, но и его поведения как на публике, так и на сцене. Много раз было зафиксировано его выступление на концертах в нетрезвом состоянии, да и крепкое словцо он часто употребляет на камеру. На удивление, никакого наказание за такое поведение Григорию не прилетает, в отличие от других коллег по цеху. Почему так происходит, секрет вседозволенности Лепса раскрыл известный журналист Отар Кушанашвили.

Выступая в своем шоу “Каково!?”, он прокомментировал заявление Лепса, что ему плевать на все жалобы. По мнению шоумена, ждать извинений от 63-летнего певца бесполезно. Кушанашвили намекнул, что артист обладает своеобразным “иммунитетом неприкосновенности”

«Вы должны понять про Гришу Лепса одно, даже не то, что он из Сочи, — это часть его имиджа. Гриша Лепс так живет. <…> Это такая портовая манера поведения», - указал журналист.

Также Кушанашвили заметил, что на Лепса можно жаловаться хоть куда, и перевести на это большое количество бумаги, но эта затея все равно обречена на провал.

«Его любят главные люди в стране. Главные люди», - подчеркнул Отар.

Это, конечно же версия, никак не подкрепленная фактами, но судя по тому, как развиваются события, Кушанашвили скорее прав, чем наоборот. Между тем поведение Лепса реально многих беспокоит, рано или поздно это все может плохо закончится для него самого…