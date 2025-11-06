«Ну, женился, и что?»: Сергей Соседов удивил своей реакцией на свадьбу SHAMANа с Мизулиной

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Сергей Соседов довольно равнодушно отреагировал на новость о свадьбе Шамана и Мизулиной

Вчера россияне узнали, что певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались в одном из ЗАГСов Донецка. Многие пользователи интернета от всего сердца поздравляли молодоженов, а вот известный критик Сергей Соседов, комментируя это событие, многих удивил.

В беседе с журналистами издания URA.RU он заявил, что ему на эту тему ничего сказать. При этом Соседов заподозрил Дронова и Мизулину в том, что они свои отношения зарегистрировали гораздо раньше, а только сейчас решили об этом объявить на широкую публику.

«А мне нечего сказать. Ну, женился, и что? Это их внутреннее дело. Я не член их семьи, я не их родственник. Честно говоря, я думал, что они уже давно поженились и эту тему уже давно обмусолили», — заявил критик.

Напомним, что о своем бракосочетании SHAMAN и Екатерина Мизулина сообщили одновременно, каждый в своем Telegram-канале. Они выложили видео, на котором оба одеты в одежду цвета хаки. Позднее в сети выяснили, что их наряды принадлежат французскому бренду Yves Saint Laurent. Хлопковая куртка, в которой на церемонии бракосочетания была одета Мизулина, стоит 150 тыс. руб., а куртка-рубашка Ярослава Дронова стоит 160 тыс. руб.

Сами молодожены пока никак не комментировали свою свадьбу. Директор SHAMANа Александр также отказался общаться на эту тему…