Диетологи и нутрициологи больше не в моде? Россияне активно переходят на “инфляционную диету”

Резкий рост цен на основные продукты снизил покупательскую способность россиян

Меры ЦБ по охлаждению российской экономики кажется приносят побочные явления. Впервые за долгое время в России снизились объемы продаж продуктов питания в натуральном выражении. Как пишет издание “Коммерсант” со ссылкой на данные компании «Такском», за сентябрь-октябрь спад составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наши люди купили меньше молока на 8%, продажи риса снизились на 10%, гречки и свинины на 9%.

Главной причиной этой тенденции стала высокая инфляция, доказательством чего является рост розничной величины в денежном выражении. Лидером по удорожанию стал картофель, на “второй хлеб” цены подскочили на 38%, говядина подорожала на 29%, а молоко на 25%. В результате размер среднего чека растет, а количество товара в корзине у покупателя уменьшается.

Россияне вместо традиционных “Пятерочек” и “Магнитов у дома” стал чаще делать покупки в магазинах жесткого дискаунтера, где цены меньше, но выбор товаров гораздо уже. Не отстает от этой тенденции и бизнес, который уменьшает размер упаковки, оставляя при этом прежнюю стоимость. Это явление еще прозвали шринкфляцией.

В последнее время россияне, чтобы похудеть, посещают модных диетологов и нутрициологов, но теперь это можно не делать, ибо “инфляционная диета” поможет сократить рацион многим россиянам. Хотя дешевым этот метод похудения тоже не назовешь…