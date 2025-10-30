Что означает новое имя Поклонской? Лингвист расшифровала тайный смысл этого слова

фото globallookpress.com/Belkin Alexey

Лингвист Ирина Захарова заявила, что имя Радведа является новым словом, и нигде ранее не встречалось

История со сменой Натальей Поклонской своего имени наделала очень много шума. Мнение россиян по этому поводу разделилось пополам. Одна часть считает, что у Поклонской есть проблемы с психикой, а другие считают, что это ее личное дело, и любой человек имеет право на подобные действия. Но для нас более интересной информацией является, что означает новое имя Поклонской - Радведа.

На этот вопрос в интервью изданию Инфо24 попыталась отметить филолог-лингвист Ирина Захарова.

Эксперт отметила, что имя Радведа не является традиционным славянским именем. С лингвистической точки зрения оно благодаря своему составу обладает символическим и ассоциативным значением.

«Имя “Радведа“ образовано из элементов, которые могут интерпретироваться как выражающие позитивные и содержательные понятия: “Рад-“ — ассоциирующееся с радостью, счастьем, положительными эмоциями, сам корень восходит к праславянскому слову со значением “благородный”. А “-вед” ассоциируется со знанием, мудростью. В совокупности имя может носить смысл “радость знаний” или “ведать с радостью”» – пояснила Ирина Захарова.

При этом Захарова отметила важное обстоятельство, что имя Радведа является искусственным новообразованием, и ранее нигде не фигурировало. Поэтому гадать над его смыслом бесполезно, поскольку это личная инициатива самой Поклонской, а значит только она сможет объяснить, какой смысл вложила в это имя…