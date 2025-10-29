Она больше не Наталья. Поклонская сменила имя
Источник фото: globallookpress.com фото Bulkin Sergey
Журналист Мардан показал документ, доказывающий факт смены имени Поклонской
Известная своими неординарными поступками бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя. Такой информацией
Теперь Поклонскую, которая честно призналась, что не исповедует христианство, зовут Радведа.
В данный момент в Гагаринском суде города Москвы рассматривается иск Поклонской к журналисту Сергею Мардану о защите чести и достоинства. В документах, которые Поклонская представила в суд и значится ее новое имя - Радведа. Именно копию этого документа журналист и опубликовал в своем аккаунте в Telegram.
Ранее Поклонская не раз делал публикации в своих социальных сетях на тему неоязычества. Она
