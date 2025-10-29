Она больше не Наталья. Поклонская сменила имя

Источник фото: globallookpress.com фото Bulkin Sergey

Журналист Мардан показал документ, доказывающий факт смены имени Поклонской

Известная своими неординарными поступками бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя. Такой информацией поделился журналист Сергей Мардан в своем Telegram-канале. Эту информацию он подкрепил документально.

Теперь Поклонскую, которая честно призналась, что не исповедует христианство, зовут Радведа.

В данный момент в Гагаринском суде города Москвы рассматривается иск Поклонской к журналисту Сергею Мардану о защите чести и достоинства. В документах, которые Поклонская представила в суд и значится ее новое имя - Радведа. Именно копию этого документа журналист и опубликовал в своем аккаунте в Telegram.

Ранее Поклонская не раз делал публикации в своих социальных сетях на тему неоязычества. Она проводила открытый урок для школьников Херсонской области, где рассказывала о древних рунах. В одной из своих публикаций она рассказала о кельтском языческом празднике Ламмас, а также поздравила россиян с праздником Мабон.

Очевидно у этой истории будет продолжение. Мы следим за информацией и будем информировать наших читателей о всех новостях по этой теме.