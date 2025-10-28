День народного единства без алкоголя. На Вологодчине вводится особый режим продажи спиртного в праздники

Источник фото: globallookpress.com фото Zamir Usmanov

Бары и рестораны будут работать в прежнем режиме

На ноябрьские праздники в Вологодской области вводят дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. Ограничения на продажу горячительных напитков будут действовать с 1 по 4 ноября 2025 года.

Напомним, что суббота 1 ноября объявлена в России рабочим днем.

1 и 2 ноября алкогольную продукцию можно будет приобрести во всех разрешенных местах с 08:00 до 23:00.

3 ноября реализация алкоголя разрешена в промежутке с 12:00 до 14:00.

4 ноября в День народного единства, продажа алкогольной продукции полностью запрещена.

Исключения касаются баров и ресторанов, где алкоголь можно будет купить как в любое время.

С наступающими праздниками друзья! Желаем хорошо отдохнуть, и набраться сил до следующих новогодних каникул!