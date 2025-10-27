«У меня пока все плохо. Никакая помощь извне не нужна». Раймонд Паулс перенес инфаркт

Источник фото: globallookpress.com фото Виктор Лисицын

Маэстро перенес инфаркт, и ему была сделана сложная операция

Легендарный латвийский композитор, автор песни “Миллион алых роз” Раймонд Паулс на днях попал в больницу. Как писали местные СМИ, у маэстро, якобы, была обычная простуда, однако дела оказались гораздо хуже.

После перенесенной тяжелой операции композитор пришел в себя и немного пообщался с корреспондентами издания “Абзац” . Паулс сообщил, что перенес инфаркт.

«У меня пока все плохо. Операция была серьезная. Надо теперь как-то прийти в себя. У меня был инфаркт. Никакая помощь извне не нужна. Я постараюсь в ближайшее время встать на ноги».

В октябре у него должны были состояться выступления в Латвии, но ввиду новых обстоятельств их пришлось перенести. А, возможно и вовсе отменить. В прошлом году Паулс сообщил, что у него резко ухудшилось зрение, он практически перестал видеть ноты, поэтому он в ближайшем времени завершит свою карьеру.

В последнее время Раймонд Паулс очень редко стал общаться с прессой. Он тяжело переживает уход своей супруги Светланы, которой не стало в 2023 году. Композитор хранит у себя дома ее прах, и хочет быть упокоенным вместе с ней в один день.

Мы желаем Раймонду Паулсу скорейшего выздоровления, и не важно будет он вступать или нет. Главное, это здоровье…