Хоббидогинг - выгуливание невидимых собак, новое европейское хобби
Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео
Авторы движения хоббидогинг считают, что это «новый способ развивать связь с собакой», хотя и опосредованно, через работу с экипировкой
Новое и необычное увлечение захватило Европу. Люди массово выгуливают своих невидимых собак, гладят и, проходят с ними полосу препятствий. Все это называется интересным заморским словом - хоббидогинг.
Если вы думаете, что это шутка, то серьезно ошибаетесь. Сейчас в сети активно распространяется
Как уверяют организаторы этого движения, хоббидогинг, это «новый способ развивать связь с собакой», хотя и опосредованно, через работу с экипировкой.
Простые же люди просто недоумевают, и крутят пальцем у виска.
Хоббидогинг пришел на смену хоббихорсингу, когда люди скакали на игрушечных лошадях, соблюдая все правила выездки. А еще недавно еще было увлечение квадробингом, когда люди изображали из себя животных. Как говорится в народе, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Но невольно посещают мысли, что на некоторых людях испытывают разные психологические приемы…