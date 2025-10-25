Максимальная выплата беременным женщинам составит почти миллион рублей в следующем году

Источник фото: https://pxhere.com/ru

Согласно законопроекту, принятому Государственной Думой в первом чтении, будущие матери в России могут рассчитывать на значительное увеличение размера пособий по беременности и родам. Как сообщила заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая, в 2026 году максимальная сумма выплат составит почти миллион рублей – 955 тысяч.

Об этом сообщает РИА Новости.

Эта инициатива направлена на поддержку женщин в период ожидания ребенка и связана с увеличением финансовых обязательств государства перед семьями с детьми. Законопроекты, утверждающие новый уровень поддержки будущих матерей, предполагают выделение значительных бюджетных ресурсов для реализации социальной программы.

Такое решение демонстрирует стремление правительства обеспечить необходимые условия для беременных россиянок и поддержать демографические процессы в стране. По словам депутата Буцкой, выплаты будут распределяться пропорционально доходам будущей мамы, максимальные суммы получат женщины с высоким уровнем заработной платы.

Изменения в законодательстве подчеркивают важность охраны материнства и заботы о детях в современной России, повышая уверенность молодых семей в завтрашнем дне.