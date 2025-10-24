Источник фото: globallookpress.com фото Anatoly Lomohov

Бывший директор Киркорова раскрыл истинные подробности развода Пугачевой и Киркорова

Несмотря на то, что с момента выхода в эфир последнего интервью Аллы Пугачевой Екатерине Гордеевой* (признана в России иноагентом), прошло уже много времени, его дос их пор обсуждают. Одним из главных откровений Примадонны стало то, что их брак с Филиппом Киркоровым был фиктивным, якобы она якобы вышла за него замуж из жалости, и таким образом помогла ему взойти на олимп шоу-бизнеса.

Все эти новости вызвали бурю негодования у бывшего директора Киркорова, продюсера Леонида Дзюника, который знает очень много подробностей личной жизни своего подопечного. После этого он не смог сдержать эмоций, и приоткрыл некоторую правду о том, что на самом деле происходило в отношениях между Киркоровым и Пугачевой.

Леонид Дзюник рассказал, что за все время брака Пугачева фактически не работала, а все проекты, которые она воплощала в жизнь, финансировались на деньги Киркорова. Кстати, практически все они оказались убыточными. А еще у Аллы Борисовны была одна серьезная проблема, она очень любила играть в казино, где проигрывала большие суммы. Если Пугачевой не хватало денег, она закатывала Киркорову скандалы, передает издание “Абзац”

"Она жила более десяти лет за счет Филиппа Киркорова. У Аллы не было в тот момент концертов, она ничего не зарабатывала. Производство чипсов провальное, сидение в казино – все было на деньги мужа. Те 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку. Когда я показал, сколько денег уходит на ее траты, он был в шоке. Когда Филипп отложил 100 тысяч долларов, был скандал", - заключил Дзюник.

Настоящей причиной развода Аллы и Филиппа, по мнению продюсера, как раз и стали деньги…

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов