Интернет по паспорту начнут тестировать с Вологодской области?

Источник фото: globallookpress.com фото Shatokhina Natalia

Прдолжаются споры о том, нужно ли при входе в Интернет подтверждать личность каждого пользователя

Идея входа в интернет по паспорту, это общемировая тенденция. Одной из первых стран, где допуск в мировую паутину осуществляется при подтверждении личности, стала Великобритания. Аналогичные разговоры сейчас идут во Франции. С большой долей вероятности данная участь ждет и Россию.

Новая реальность может наступить в течение ближайших 3-5 лет, об этом недавно заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Данную тему поддержал в эфире “радио Комсомольская правда” и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, мотив властей понятен, у любого контента должен быть свой автор. Полная анонимность в наше время может нести угрозу.

Как пишет Telegram-канал INSIDER-T (признан в России иноагентом), Минцифры в данный момент готовит эксперимент по внедрению интернета по паспорту. В данный момент выбирается регион тестирования этой идеи. Суть эксперимента будет заключаться в том, что привязка к интернету будет осуществляться к личности пользователя через портал “Госуслуги” или биометрию. Каждое подключение к Wi-Fi или мобильной сети будет проходить идентификацию, а анонимное использование сети окажется невозможным.

Источники утверждают, что для эксперимента выбрали Вологодскую область, где все это мероприятие будет подано как “борьба с кибермошенничеством”. Губернатор этого региона известные своими нестандартными действиями по борьбе с алкоголизмом и проведением других непопулярных реформ. Поэтому именно жителям Вологодчины суждено пройти это испытание первыми.

Стоит ли верить данной информации? Telegram-канал INSIDER-T известнее тем, что выдает десятки постов в день, и его основная тематика, это убеждение своих подписчиков в слабости России. Многие новости оказываются недостоверными.

В свою очередь Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в беседе с « Газетой.Ru » заявил, что инициативу доступа по паспорту к контенту «18+» в интернете будет сложно реализовать. Мало того, это несет серьезную угрозу утечки конфиденциальной информации миллионов пользователей.

«Конечно, такой механизм реализовать будет довольно сложно. Паспортные данные — это персональные данные, особо чувствительные. Ввод их на различных сайтах вызовет огромное количество возможных утечек, приведет к необратимым последствиям для того, кто эти данные ввел. Соответственно, должны быть другие формы. Например, это либо биометрия, которая внутри себя содержит только вектор, но не содержит условных записей именно персональных данных. Ну и, соответственно, люди не сильно пострадают от мошенников. Но, опять же, к биометрии довольно тяжело подключиться. Я думаю, мало таких сайтов и платформ, которые на сегодняшний день обладает такой технической готовностью. С точки зрения самой концепции автор, конечно, прав», — сказал депутат.

Как гласит известная поговорка, дыма без огня не бывает. Поэтому мы отслеживаем эту тему, и будем информировать наших читателей о новых подробностях, если они появятся...