Верховный суд Литвы разрешил привлечь «к ответственности» наследников Горбачева за события 1991 года

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Страны Прибалтики продолжают ворошить прошлое, и требуют взыскать ущерб даже с политиков, которых уже нет в живых

Уже прошло более 30 лет с январских событий, когда в Вильнюсе в результате трагических событий погибло четырнадцать гражданских лиц. Именно данная трагедия стало началом распада Советского Союза. Всю вину литовские власти возложили на советских военнослужащих. К различным тюремным срокам было приговорено 67 человек, но реально отбывать срок пришло только отставным российским военным Юрию Мелю и Геннадию Иванову. И казалось бы это дело можно было считать закрытым, как оно неожиданно получило новое продолжение.

Как пишет издание “Взгляд” , в начале января 2022 года родственники четверых погибших в тех событиях граждан подали новый иск в Вильнюсский окружной суд. Они обвинили в данной трагедии первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, которые проходил по старому делу как свидетель. Литовцы обвинили экс-генсека в том, что он не предпринял никаких действий, чтобы остановить “международное преступление”. Истцы хотели привлечь Горбачева к личной ответственности и взыскать с него материальную компенсацию.

Как известно, Михаила Сергеевича не стало 30 августа 2022 года, и казалось бы сама жизнь должна закрыть эту трагическую страницу истории, ведь с мертвыми не судятся. Но не тут то было.

«Иск подан против конкретного лица, бывшего президента Советского Союза. После его смерти правопреемство невозможно», – вполне обоснованно сказал тогда представитель Вильнюсского окружного суда Ауримас Жукаускас.

Но истцы на этом не остановились, и пошли дальше в Верховный суд Литвы (ВСЛ), где потребовали привлечь к ответственности уже наследников Горбачева.

Но самое удивительно, что ВСЛ вынес решение, лица, признанные потерпевшими по делу о событиях 13 января 1991 года имеют право требовать возмещения даже после смерти виновного. А по литовским законам возмещение ущерба переходи по наследству к родственникам покойного.

То есть теперь, если Горбачева признают виновным, его дочь и две внучки могут получить иск о возмещении ущерба из Литвы. Насколько это справедливо, мы не беремся судить. Но если следовать этой логике, то Россия в будущем может также предъявить претензии потомкам нынешних литовских политиков, проводящих политику этноцида в отношении русскоязычного населения. Невероятно, но факт