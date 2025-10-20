Детские лагеря отдыха в России могут перейти на новую схему работы

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Глава российского парламента предложил сделать работу детских оздоровитеьных лагерей круглогодичной

Еще с советских времен принято, что детские лагеря отдыха работают исключительно в летний период. Тем временем у российских школьников еще есть осенние, зимние и весенние каникулы. В Госдуме посчитали, что режим работы детских лагерей необходимо реформировать.

Об этом заявил Председатель российского парламента Вячеслав Володин. Он на страницах своего канала в MAX предложил сделать работу детских лагерей круглогодичной и привязать ее к осенним, зимним, весенним и летним каникулам.

«Исходя из запроса на детский отдых, правильно его организовывать в круглогодичном формате», — написал Володин.

Идея весьма интересная, учитывая длительные новогодние каникулы. Наверняка многие родители поддержу тут эту идею. Однако все это будет упираться в финансирование. Где-то нужно будет набирать рабочий персонал для детских лагерей и платить им заработную плату. Поэтому все главным образом будет зависеть, готово ли будет российское правительство профинансировать это предложение…