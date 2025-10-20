Детские лагеря отдыха в России могут перейти на новую схему работы
Глава российского парламента предложил сделать работу детских оздоровитеьных лагерей круглогодичной
Еще с советских времен принято, что детские лагеря отдыха работают исключительно в летний период. Тем временем у российских школьников еще есть осенние, зимние и весенние каникулы. В Госдуме посчитали, что режим работы детских лагерей необходимо реформировать.
Об этом заявил Председатель российского парламента Вячеслав Володин. Он на страницах своего
«Исходя из запроса на детский отдых, правильно его организовывать в круглогодичном формате», — написал Володин.
Идея весьма интересная, учитывая длительные новогодние каникулы. Наверняка многие родители поддержу тут эту идею. Однако все это будет упираться в финансирование. Где-то нужно будет набирать рабочий персонал для детских лагерей и платить им заработную плату. Поэтому все главным образом будет зависеть, готово ли будет российское правительство профинансировать это предложение…