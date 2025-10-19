Губернатор Филимонов раскритиковал внешний вид вокзала в Череповце

Источник фото: скриншот видео скринщот видео

Новый цвет вокзала показался губератору области не очень удачным

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подверг критике внешний вид вокзала в Череповце. Ему не понравились серые тона, в которые здание вокзала было покрашено в 2020 году. Как он написал в своем Telegram-канале, «зачем-то в серый покрасили не так давно. Был тоже красивый раньше, надо заняться».

В 2020 году РЖД с комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области согласовали и утвердили нынешний светло-серый цвет. Это было сделано для восстановления исторической достоверности. Чуть позже зданию придали еще более светлые оттенки.

Каким именно цветом хочет видеть губернатора Вокзала в Череповце, он не уточнил. Если говорить про историческое наследие, то Череповецкий вокзал был построен по проекту XIX века и имел категорию остановочного пункта. В то время здания больших городов, таких как Вологда, было принято окрашивать в бордовые и красноватые цвета. А станции в небольших городах светло-желтой, бледно-зеленой или розовой краской.

Мы держим руку на пульсе событий, и обязательно расскажет одними из первых, в какой цвет планируется перекрасить вокзала в Череповце, если такое решение будет принято…