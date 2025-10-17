В России запретят детям выгуливать немецких овчарок и доберманов

Источник фото: globallookpress.com фото Ilya Moskovets

Эта мера должна способстовать повышению безопасности на улицах российских городов

В последнее время в России наблюдается большое количество законодательных инициатив, касающихся домашних животных. Мы уже писали, что депутаты предлагают лимит жилой площади на одного питомца, а также ввести обязательные разрешения для будущих владельцев животных. Очередное ограничение может коснуться выгула собак больших пород.

Как пишут “Известия” , Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает детям и людям в алкогольном опьянении выгуливать такие породы собак, овчарки и доберманы. Ограничения также коснутся недееспособных граждан.

Логика законотворцев понятна, что дети и люди, не способные себя контролировать, не должны выгуливать крупных собак, которых они элементарно не смогут удержать на поводке.

На данный момент данный законопроект отправлен на доработку по просьбе кабинета министров. Вероятнее всего список будет расширен путем добавления в него всех потенциально опасных пород собак. Также в список могут войти все животные, у кого высота в холке (место между шеей и верхней частью спины) больше 30 или 40 см.

Закон актуальный и своевременный. Остается понять кто и как будет контролировать его выполнение, и какие будут приниматься меры наказания для нарушителей…