Мужчина вместо лимонада выпил чистящее средство. Но врачи быстро от него отделались

Источник фото: freepik.com/stockking довольный мужчина пьет из кружки

Теперь родственники предъявляют претензии к врачам. Хотя мужчине, как считает его родня, можно было помочь. Но медики уверены в обратном: у него всё было хорошо после посещения больницы.

Поэтому то, что произошло позже, — мол, индивидуальная реакция организма. В итоге 44-летний житель Таиланда умер. Хотя еще накануне энергично что-то праздновал с друзьями, а на утро — опохмелился чистящей жидкостью. Нет, он сделал это не специально — чистящая химия была похожа на лимонад и налита в бутылку из-под сладкой шипучки. Сразу же встает один вопрос: если по виду отличить «напитки» было невозможно, то неужели чистящее средство пахло лимонадом?

В итоге, как пишет издание The Thaiger , почти сразу мужчине вызвали «Скорую помощь», поскольку у него началась рвота и головокружение. В больнице, куда привезли несчастного, ему прописали только медикаменты и отпустили домой. А почти в четыре часа вечера пациенту стало настолько плохо, что к нему повторно вызвали медиков. Но они не сумели его спасти. И всё эта «карусель» произошла в течение нескольких часов одного дня.

Как уверяют врачи, которых теперь родственники погибшего обвиняют в халатности, мужчине нельзя было даже промыть желудок. Причина — в организм попала бытовая химия с содержанием кислоты. Поэтому ее нужно было нейтрализовать — и для этого выписались соответствующие препараты. В случае же промывания желудка существует высокий риск обратного заброса кислоты в пищевод. А это влечет за собой тяжелые повреждения внутренних органов, которые могут привести к летальному исходу.

Более того, врачи уверяют: 44-летнему пациенту после утренней госпитализации стало лучше. Поэтому было рекомендовано обращаться к медикам только, если снова будет хуже. Теперь же остается понять, почему мужчина, которому полегчало, всё-таки умер.