«Хуже Данилы Козловского может быть только Александр Петров»: Отар Кушанашвили подверг жесткой критике сериал “Бар “Один звонок”

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Сериал «Бар »Один звонок" вышел на экраны на два года позже запланированного

На одном из популярных российских онлайн-кинотеатров состоялась премьера фильма “Бар “один звонок”” в главной роли с Данилой Козловским. В целом рейтинг сериала на популярном сервисе”Кинопоиск” достаточно высокий, и составляет 8,1 балл. Однако известный российский журналист Отар Кушанашвили разразился в адрес сериала жесткой критикой.

Выступая в эфире своего шоу «Каково?!» на YouTube, он поделился своими впечатлениями от просмотра проекта.

«Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке», — эмоционально высказался критик.

На этом Кушанашвили не остановился, и продолжил критиковать звездного актера за его игру. По его мнению даже в Грузии школьники играют лучше.

«Уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси», — так охарактеризовал он игру актёра.

Кушанашвили провёл сравнительный анализ с игрой начинающих артистов:

«Также кривляются школьники, не имея в жизни ничего. <…> Хуже Данилы Козловского может быть только [Александр] Петров в отдельных ролях. Смотреть это невозможно. Смотреть это бессмысленно», — подытожил он.

Среди всего актерского состава Кушанашвили похвалил только тиктокера Егора Шипа, который по всем параметрам превзошел своих именитых коллег, в том числе Оксану Акиньшину, известную по сериалу «Беспринципные».