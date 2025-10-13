Российским водителям напомнили о штрафах за длительный прогрев мотора

Источник фото: https://pxhere.com/ru

Российским автомобилистам вновь напомнили о возможных штрафах за длительное прогревание двигателей своих транспортных средств возле жилых зданий.

Как сообщает издание «КП-Самара», такое действие является нарушением Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Наказание грозит водителям, чьи автомобили стоят с работающим двигателем продолжительное время рядом с жилыми домами. Размер штрафов варьируется от 1500 до 3000 рублей. Чтобы избежать административной ответственности, достаточно оставлять автомобиль на достаточном удалении от дома либо сокращать продолжительность прогрева.

Это предупреждение призвано напомнить гражданам о правилах парковки и эксплуатации автотранспорта вблизи жилых районов, способствуя комфорту жителей города.