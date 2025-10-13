Большинство российских таксистов отвергают идею перехода на отечественные авто

Источник фото: https://pxhere.com/ru

Согласно исследованию Института социального маркетинга (Инсомар), опубликованному в журнале Forbes, подавляющее число таксистов отрицательно относится к инициативе правительства обязывать перевозчиков использовать исключительно зарегистрированные отечественные автомобили.

По данным исследования, 81% водителей высказались категорически против подобного закона, считая, что это негативно скажется на стоимости услуг и качестве предоставляемых перевозок.

Более трети всех опрошенных заявили, что принципиально откажутся пересаживаться на российские марки машин, утверждая, что качество российского автомобилестроения оставляет желать лучшего. Даже половина владельцев импортных автомобилей предпочли бы продолжать работу именно на них, игнорируя новый перечень разрешенных моделей.

Исследователи отметили высокий уровень недоверия среди профессионалов отрасли: многие водители убеждены, что подобный законопроект никак не улучшит положение отечественного автопрома, поскольку основной причиной трудностей остается отсутствие качественных комплектующих и инновационных технологий производства. По мнению большинства опрашиваемых, принятие такого закона приведет лишь к увеличению расходов для потребителей и снижению уровня комфорта поездок.

Исследование проводилось методом телефонного анкетирования среди 1,6 тыс. россиян и включало интервьюирование представителей таксопарков и специализированных служб перевозок. Дополнительно были проведены несколько фокус-групп, подтвердивших негативные настроения в среде профессиональных водителей такси.

Почему предложение локализовать рынок такси вызывает столько недовольства?

Отрицательное отношение водителей объясняется несколькими факторами:

Высокие затраты на обслуживание отечественных автомобилей.

Отсутствие доверия к качеству продукции российских производителей.

Повышение затрат на эксплуатацию транспорта, которое неизбежно повлечет рост тарифов на перевозки.

Участники рынка подчеркнули необходимость комплексного подхода к решению проблем отечественной автомобильной промышленности, включая модернизацию заводов, развитие современных инженерных решений и повышение стандартов качества материалов.

Кроме того, около половины водителей указали, что даже если государство поддержит данную инициативу, серьезные проблемы внутри самой отрасли останутся нерешенными. Таким образом, ожидания положительных изменений в сфере такси остаются крайне невысокими.

То есть, исследование демонстрирует глубокое недовольство инициативой обязательной локализации парка такси и подчеркивает необходимость учета мнения ключевых игроков рынка перед принятием законодательных актов.