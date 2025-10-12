Муха помогла выгнать белого медведя, который вломился в дом к полярникам

Источник фото: freepik.com/freepik разъяренный белый медведь бежит

В интернете много пишут о нападении бурых медведей на человека. Однако его белый сородич не менее опасен. Поэтому полярникам, в чей дом забрался дикий зверь, повезло.

Ведь белый медведь это только в детских мультфильмах — ласковый и добрый. В природе — это мощное животное весом до 450 кг. А отдельные самцы достигают 600 кг. С длиной тела в среднем 1,85 м и с высотой в холке до 1,5 м. Сила удара — 1-1,5 тонны. Скорость перемещения — на суше до 40 км/час. Правда, долго бежать с таким темпом он не в состоянии. И не забывайте, что белый медведь — умелый пловец. Поэтому человеку лучше с ним не встречаться.

Но, как пишет Телеграм-канал Readovka, северный зверь сам заглянул к человеку — и забрался к полярникам в дом прямо через открытое окно. Несмотря на внушительные габариты, медведь втиснулся в оконную раму. И вряд ли его намерения понравились бы людям. Но тут на помощь пришла Муха — небольшая и очень смелая собака.

Как пишет Readovka, она регулярно отгоняет медведей от человеческого жилья. Вместе с другим псом Муха спровадила незванного гостя не только из дома, но и с территории базы. Вообще считается, что лай собак раздражает медведей, и дает им понять: тебя обнаружили. Поэтому дикие звери спешат покинуть опасное место. Правда, всё зависит от габаритов самого медведя и его темперамента. Так что полярникам повезло.

Но не это главное — почему белый зверь полез в жилище к человеку? Вероятнее всего, в поисках корма. С этой целью он без боязни будет проникать на полярные станции, в населенные поселки. Свою добычу северное животное чует за несколько километров. Обычный его рацион питания — тюлени. Но он не брезгует и пищевыми отходами в мусорных баках и на свалках.