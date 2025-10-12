Эльбрус вырвался вперед в главном голосовании года — за символ Кавказа на новой 500-рублевой купюре

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

После вмешательства ЦБ выявился единоличный лидер

Как известно сегодня в России проходит голосование по новому дизайну 500 рублевой купюры. И по данному поводу разразился грандиозный скандал. После резкого роста голосов за чеченский символ “Грозный - Сити”, среди блогеров появились подозрения в использовании ботов в голосовании. И интуиция их в этом не подвела.

Как пишет Telegram-канал Mash, стало известно, что известный чеченский блогер Асхаб Тамаев активно призывает своих подписчиков из Узбекистана и Таджикистана активно голосовать за “Грозный - Сити”. Даже обещал среди участников разыграть новую Toyota Camry.

К данной теме подключился и глава Чечни Рамзан Кадыров, который также обещал для участников голосования разыграть 10 новеньких iPhone 17.

После того как эта информация дошла до ЦБ, было принято решение продолжить голосование только через “Госуслуги”, после чего “Грозный - Сити” стал резко отставать от своего главного соперника горы Эльбрус, только за прошедшие сутки за него проголосовало 294 517 человек, в то время как “Грозный - Сити” получил 117 734 голоса.

Счёт на данный момент: 1 218 517 vs 1 062 734. Голосование продлится до 12 часов 14 октября 2025 года.