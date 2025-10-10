В Госдуме решили защитить детскую психику от игрушек с «чудовищными улыбками»

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Alexey

В Госдуме считают, что игрушки не должны отрицательно воздействовать на психику детей

В России обвалились продажи игрушек Лабубу. По данным российских маркетплейсов спрос упал на 40%. Тем самым тренд на эти забавы продлился всего лишь 3 месяца. Вопрос заключается в другом, как эти игрушки вообще стали популярными. В связи с этим в Госдуме предложили очень интересную законодательную инициативу.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в России психологическую экспертизу детских игрушек, передает ТАСС . Данное предложение прозвучало в рамках круглого стола на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды».

Участники этого мероприятия признали тот факт, что в России полностью отсутствует какая-либо система контроля за психологическим и воспитательным воздействием игрушек. Действующий регламент направлен исключительно на проверку физической безопасности.

По мнению Лантратовой, игрушки сегодня стали инструментом гибридной войны, и насаждают детям чуждые ценности.

«Мы должны вернуть детям добрые игрушки, воспитывающие дружбу и патриотизм», — считает депутат.

Лабубу, Хагги-Вагги, а еще увлечение квадробингом, это реально может травмировать психику детей и не только. И с этим нужно что-то делать. С другой стороны вряд ли запретами удастся что-то решить. Иногда ограничения только подогревают интерес к запрещенным предметам. Не превратится ли психологическая экспертиза игрушек в барьер, который лишит наших детей многих развлечений.