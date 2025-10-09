Общество

Австралийский серфер получил ранения от акулы, но самостоятельно прибыл в больницу

Источник фото: https://pxhere.com/ru

В прибрежных водах острова Кенгуру произошел инцидент, который мог бы закончиться трагически, однако счастливчик сумел выжить и добраться до медицинского учреждения собственными силами. Информационный портал 7 News Australia опубликовал отчет о нападении узкозубой акулы на местного жителя.


Согласно данным службы наблюдения за популяцией акул в Южном регионе Австралии, хищник атаковал серфера потому, что тот помешал его охоте на морского котика. В результате нападения мужчине дважды повредили ногу зубами огромной рыбы, после чего акула продолжила преследование намеченной добычи.

Несмотря на значительные повреждения, пострадавший смог покинуть воду и благополучно прибыть в медицинское учреждение. Доктора подтвердили, что его жизненные показатели стабильны, хотя пациенту предстоит хирургическое вмешательство.

Стоит отметить, что узкозубые акулы достигают внушительных размеров – до трех метров длиной. Тем не менее подобные случаи агрессии чрезвычайно редки и обычно происходят случайно, когда животное испытывает стресс или чувствует угрозу своему источнику пищи.

