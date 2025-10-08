Владельцев китайских авто предупредили о надвигающихся проблемах с ремонтом
Источник фото: globallookpress.com фото Sergey Elagin
Повышение утилизационного сбора может спровоцировать уход с российского рынка большого количества китайских автопроизводителей
Владельцев китайских авто предупредили о надвигающихся проблемах. Уже к концу года стоимость ремонта может подорожать в два раза. А ждать нужной запчасти придется ждать месяцами.
Повышение утилизационного сбора приведет к тому, что цены на нелокализованные модели вырастут на десятки процентов. Китайские производители будут вынуждены уйти с российского рынка, следовательно, и завозить запасные части в России также станет бессмысленно.
В сложившейся ситуации остается только один выход, это поиск и заказ необходимых деталей напрямую из Китая. Это автоматически повысит стоимость ремонта минимум на 20%, и увеличить время ожидания ремонта. Самые большие проблемы ожидаются с кузовными деталями, их стоимость может удвоиться.
В зоне риска в первую очередь окажутся популярные модели, ввозимые через параллельный импорт или небольшими партиями — Zeekr, BYD, Avatr, Xiaomi.
По факту утилизационный сбор может превратить китайские машины в обычный металлолом. Их нельзя будет отремонтировать, и тем более их нельзя будет продать.
Хочешь не хочешь, а будешь ездить на продукции АвтоВАЗа…