Владельцев китайских авто предупредили о надвигающихся проблемах с ремонтом

Источник фото: globallookpress.com фото Sergey Elagin

Повышение утилизационного сбора может спровоцировать уход с российского рынка большого количества китайских автопроизводителей

Владельцев китайских авто предупредили о надвигающихся проблемах. Уже к концу года стоимость ремонта может подорожать в два раза. А ждать нужной запчасти придется ждать месяцами.

Основная причина , это резкое повышение утилизационного сбора, которое ожидается уже с 1 ноября 2025 года. Это напрямую коснется и рынка автозапчастей.

Повышение утилизационного сбора приведет к тому, что цены на нелокализованные модели вырастут на десятки процентов. Китайские производители будут вынуждены уйти с российского рынка, следовательно, и завозить запасные части в России также станет бессмысленно.

В сложившейся ситуации остается только один выход, это поиск и заказ необходимых деталей напрямую из Китая. Это автоматически повысит стоимость ремонта минимум на 20%, и увеличить время ожидания ремонта. Самые большие проблемы ожидаются с кузовными деталями, их стоимость может удвоиться.

В зоне риска в первую очередь окажутся популярные модели, ввозимые через параллельный импорт или небольшими партиями — Zeekr, BYD, Avatr, Xiaomi.

По факту утилизационный сбор может превратить китайские машины в обычный металлолом. Их нельзя будет отремонтировать, и тем более их нельзя будет продать.

Хочешь не хочешь, а будешь ездить на продукции АвтоВАЗа…