Налог на тунеядство в России может стать реальностью. Валентина Матвиенко назвала конкретную сумму

По мнению Матвиенко в России сложилась несправедливая ситуация, когда работающие граждане содержат на свои налоги нигде неработающих соотечественников

Еще недавно россияне охотно шутили над налогом на тунеядство, который был принят в Беларуси. Между тем аналогичная тема регулярно поднимается и в России. Вот сегодня важное заявление сделала Валентина Матвиенко.

Как пишет издание РБК , глава Совфеда обратилась к Министру финансов Антону Силуанову. Выступая на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, она предложила с неработающих граждан собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), и даже назвала сумму, это ориентировочно 45 тыс. руб. в год.

«У меня есть предложение, Антон Германович, наш профильный комитет по социальной политике обратится в комитет по бюджету, к вам, к министру труда. У меня есть такая идея: в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тыс. руб.», — сказала она.

Матвиенко уточнила, что данная мера не должна затронуть детей, пенсионеров и инвалидов. А вот люди, которые здоровые и крепкие, но при этом нигде не работают должны заплатить. Косвенно это должно ударить по так называемому теневому сектору занятости. Также под эту меру могут попасть самозанятые, которые также не делают никаких отчислений во все фонды.

По мнению спикера верхней палаты, предложенная ей мера позволит снизить нагрузку на местные бюджеты. По статистике только в одной Москве на сегодняшний день насчитывается порядка 700 тыс. неработающих граждан. А в пределах всей России их количество гораздо выше. Матвиенко призвала, не затягивая, работать над этим предложением. По ее мнению несправедливо, когда честно работающие граждане содержат на себе целую армию ничего не делающих соотечественников.

Собственно посыл принят, и скорее всего принятие официального решения по этой теме только дело времени…