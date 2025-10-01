Михаил Хазин назвал диверсией поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании»

Источник фото: скриншот видео скриншот видео

Михаил Хазин раскритиковал новые поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании»

С 2026 года региональные власти хотят наделить правом передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС. Соответствующие поправки обсуждаются в Госдуме. Как утверждают авторы этой идеи, это должно пойти на пользу российской медицине. Однако известный российский экономист Михаил Хазин бьет по этому поводу тревогу.

По мнению эксперта, которое он высказал на страницах своего Telegram-канала, данное решение сопоставимо с настоящей диверсией, поскольку может разрушить уже устоявшуюся систему контроля в российской медицине.

Хазин акцентирует внимание, что на сегодняшний день именно страховые компании являются той силой, которая защищает права пациентов. Именно страховые компании внимательно следят за оказанием медицинских услуг, разбирают жалобы и проводят экспертизы.

Если будут приняты поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании», то местные власти получат право отбирать права контроля за оказанием медицинских услуг у страховых компаний, и передавать их территориальным фондам ОМС. И вот здесь могут начаться реальные проблемы.

“Я старый чиновник и могу с уверенностью сказать, чем это закончится. Поскольку никакие начальники независимых контролеров не любят, а государственные больницы и поликлиники подчинены местным кометам здравоохранения, то любые претензии будут в этих самых «здравах» и заканчиваться”, - комментирует ситуацию Хазин.

Могут быть и другие инсинуации. Но самое главное, что простые граждане останутся без внешней защиты. А вероятность повышения уровня коррупции в здравоохранении на местном уровне значительно вырастет. Именно поэтому все эти поправки хотят принять втихаря.

Хазин считает, что данные поправки если не разгильдяйство, то вполне смахивает на продуманную диверсию. А следовательно наши депутаты и правительство должны хорошо подумать, прежде чем менять закон, который более менее нормально работал…