Трагедия на футбольном поле в Испании: вратарь «Колиндреса» погиб после тяжелой травмы

Испания потрясена трагической новостью: 19-летний голкипер испанского футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался в больнице после серьезнейшей травмы, полученной во время игры в пятом дивизионе чемпионата страны.

Об этом пишет El Pais.

Что произошло?

Во время матча Рауль Рамирес получил тяжёлую черепно-мозговую травму, следствием которой стала мгновенная остановка сердца непосредственно на поле. Его тренер Рафаэль де ла Пенья оперативно начал оказывать первую медицинскую помощь, включая искусственное дыхание. К несчастью, ситуацию усугубила ещё одна остановка сердца, произошедшая по дороге в клинику города Сантандер.

Несмотря на экстренные меры медиков, молодой спортсмен не смог оправиться от полученных повреждений и ушёл из жизни ранним утром следующего дня.

Рауль был признан одним из ключевых игроков своего клуба. Выступая в роли капитана, он активно способствовал успехам «Колиндреса» в местных соревнованиях. Футболисты и фанаты вспоминают его как талантливого спортсмена и лидера коллектива.