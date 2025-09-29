Как будет развиваться ситуация в Молдове после выборов. Два основных сценария

Источник фото: globallookpress.com фото Nicholas Muller

Итоги оказались предсказуемыми. Борьба за власть в республике продолжится

В Молдове подвели итоги выборов в парламент страны. Как и ожидалось большинство голосов набрала партия «Действие и солидарность» (ПДС) Возглавляемая Майей Санду, у нее в итоге 44,13%. Но если суммировать все остальные голоса, то оппозиционные партии набрали в сумме 49,54% голосов. Теперь важно как ситуация в республике будет развиваться далее.

Многое будет зависеть от действий оппозиции. Если они смогут объединиться против своего соперника, то смогут сформировать новое правительство.

Естественно, что партия Санду будет всячески этому противодействовать, и всеми силами подавить оппозиционные силы. В результате она получит управляемую и лояльную оппозицию.

Если в ближайшие дни в республике не будет никаких протестов по результатам выборов, то в силу вступит как раз второй сценарий, учитывая мощную поддержку Санду из Евросоюза. Пока речи об отмене результатов выборов не идет.

Те сценарии обострения ситуации, когда в Молдову войдут войска НАТО или ВСУ, тоже пока выглядят не актуальными.

Пока все участники выборов отдыхают и анализируют ситуацию. Необходимо следить за новостями в ближайшие дни, они многое прояснят.